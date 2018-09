Devises : le budget italien pénalise la monnaie unique

28/09/2018 | 12:40

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne était en berne face à ses principales contreparties. En cause : le risque budgétaire venu d'Italie. A cette heure, l'euro recule de 0,36% face au billet vert, à 1,1599 dollar, mais aussi 0,34% face au yen, 0,19% face au sterling, et 0,67% contre le franc suisse.



Au-delà de l'optimisme dont la Fed a témoigné cette semaine pour la conjoncture américaine, et du ton plutôt 'faucon' vis-à-vis de sa politique monétaire, l'euro aurait pourtant pu profiter de certaines des statistiques de la matinée.



Par exemple, Eurostat a indiqué que comme prévu, la hausse de l'indice des prix à la consommation de la zone euro avait accéléré à 2,1% sur un an en septembre, contre 2% le mois précédent. Même si - et ce n'est pas rien - hors éléments volatils, comme l'énergie et les produits alimentaires, la hausse n'était que 0,9%, contre 1,1% anticipés. Mais on a aussi appris que le taux de chômage en Allemagne avait diminué de 5,2 à 5,1% entre août et septembre, alors qu'une stabilité était anticipée.



Cependant, la question budgétaire italienne refait parler d'elle et augmente la perception du risque associé à l'union monétaire européenne. Ainsi, le gouvernement de Rome vise un taux de déficit public de 2,4% du PIB en 2019, dans le haut de la fourchette des estimations qui allait de 2 à 2,5%, souligne La Banque Postale (LBP) AM.



Ce que l'Union européenne ne pourra pas prendre bien : 'L'engagement pris était de réduire le déficit structurel de 0,6 point de PIB ; et voilà que la perspective est à une augmentation de 0,7 point !', explique LBP AM.



De plus, du côté des marchés de capitaux, 'la réaction ne peut qu'être négative, au titre de la réapparition de questionnements sur la soutenabilité de la dette publique'. D'ailleurs, le 'spread' séparant les taux longs italien et allemand se creuse.



Et LBP AM de conclure : 'les agences de notation vont se positionner par rapport au risque souverain italien. On peut penser que l'appréciation sera critique. Le risque est bien que les perspectives négatives se transforment en dégradation de note. Ainsi, Moody's doit se prononcer avant la fin du mois d'octobre. L'Etat italien resterait 'Investment Grade', mais la frontière du 'High Yield' se rapprocherait.'



Cet après-midi, des indicateurs relatifs aux dépenses et à la confiance des ménages américains sont inscrits à l'agenda statistique.



EG







