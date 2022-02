Devises : le calme règne sur le FOREX à la veille du CPI US

Le Dollar reperd la moitié de ses gains à la veille de la publication du 'CPI' (l'inflation) aux États-Unis, de loin le chiffre le plus attendu de la semaine.

Un billet vert plus faible mais qui ne matérialise que des écarts marginaux en général.

L'Euro reprend 100% du terrain perdu mardi (+0,2% à 1,1433), le Dollar canadien également avec +0,3% à 1,2670/$.



Sinon, le billet vert ne cède que quelques fractions face au Yen (-0,1%), face à la Livre (-0,15%).



Le rendement du T-Bond US recule de -3,5Pts en direction de 1,92% après avoir atteint un peu plus tôt un nouveau 'plus haut' de deux ans la veille, à presque 1,97%, mais ce n'est pas cela qui impacte les changes puisque la détente est bien plus marquée en Europe avec -5 à -6Pts sur les OAT et les Bunds.



Côté chiffre, rien de marquant : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 2,2% en décembre 2021 en rythme séquentiel, après une progression de 1,7% en novembre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), selon le Département du Commerce.



De leur côté, les ventes des grossistes américains se sont accrues de 0,2% en décembre. Le ratio stocks sur ventes s'est établi à 1,25, à comparer à un ratio de 1,28 pour la période correspondante un an auparavant.



