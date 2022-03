Devises : le $ comme refuge, la rémunération de l'Euro plonge

Le Dollar Index (+0,7%) remonte au contact de ses records annuels, vers 97,45: le Dollar retrouve son statut d'actif refuge, notamment face à l'Euro (-1% vers 1,1110, nouveau plancher annuel) puisque la guerre est aux frontières de l'UE (pas encore de la zone Euro, mais peu s'en faut après les déclarations de Bruneau Lemaire concernant une 'guerre économique totale contre la Russie'... avant de se raviser, jugeant la formulation 'maladroite').

Le Franc suisse reste demandé, il établit un nouveau record annuel face à l'Euro à 1,0205... mais il perd un peu de terrain face au Dollar (-0,2% à 0,9190).



Le stress remonte fort sur les marchés, aussi bien à Wall Street (le VIX bondit de +13% à 32, le S&P500 chute de -1,6%) que sur l'ensemble des marchés d'actions, le CAC40 plonge de -4% et enfonce nettement le plancher des 6.450 en clôture.



Autre marqueur du stress, le pétrole bondit de +6% vers 107,5$ à Londres et flambe de +9% sur le NYMEX à 104,5$.



La flambée des bons du Trésor en Europe -qui réduit fortement la rémunération de l'Euro- restera l'un des 'faits majeurs' de ce mardi: une inversion de tendance sur les taux longs alors que la priorité de la Banque Centrale redeviendrait le soutien aux économies et prévenir les risques de récession... car l'inflation ne peut en effet plus être contenue par les stratégies monétaires classiques (inutile donc de s'y essayer).

Le rendement des OAT se détend de -28Pts (0,355% contre 0,635% lundi), les Bunds effacent -25Pts à -0,096%, les Bonos -30,5Pts à 0,849%... et plongeon de -36Pts du rendement des BTP italiens à 1,405%.

Les T-Bonds connaissent également une embellie mais moins spectaculaire de -12Pts de base à 1,719%, le '5 ans' se détend plus fortement encore (preuve que les anticipations de hausse de taux sont entrain d'être revues à la baisse).



