Devises : le $ confirme la cassure des 1,20/E, enfonce 1,21/E

Le Dollar poursuit sa glissade et s'enfonce sous les 1,2100/E, avec un nouveau plancher à 1,2108/E (un plus bas depuis fin avril 2018) : l'enfoncement du plancher annuel des 1,2010/E n'était pas un accident mardi et le $ ne réintègre donc pas son ancien canal ascendant (il cumule -1,5% en 36H, sans réaction des acheteurs qui semblent résignés à le laisser glisser en direction de 1,2500/E.



Le Dollar recule également de -0,4% face au Franc suisse à 0,8960.



Il se raffermit en revanche face au Yen (vers 104,5) alors que la BoJ semble orchestrer la chute de la devise nippone au même rythme que le billet vert.



Le Dollar se renforce de +0,4% contre la Livre vers 1,3360 (qui se retrouve affaiblie par l'absence d'avancées dans les négociations avec l'UE sur la pêche mais également l'accès au marché des capitaux européens.



Le Dollar n'est pas affaibli par le rendement des T-Bonds US qui continue de se dégrader avec +2,5Pts à 0,9500% alors que la FED estime (Jerome Powell, Robert Kaplan) que les retombées négatives de la crise du Covid n'ont pas fini de perturber la reprise au 1er et second trimestre 2021.



En revanche, les chiffres de l'emploi dans le secteur privé ont déçu : selon le cabinet ADP, +307.000 emplois aux des Etats-Unis en novembre, un score nettement inférieur aux attentes des analystes (prévision médiane de 410.000 mais certains espéraient +550.000), et en nette baisse par rapport aux 404.000 créations d'octobre (chiffre révisé d'une estimation initiale de 365.000).



C'est un petit avertissement à 48H de la publication du rapport mensuel du Département du Travail (NFP), toujours très suivi par les marchés.



