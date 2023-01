Devises : le $ consolide de 0,5%, le Yen dévisse de -2%

Le Dollar efface la moitié de ses gains de la veille et le 'Dollar Index' lâche -0,5% vers 104,1.



Par paire, le billet vert cède 0,7% face à l'Euro vers 1,0620, -0,9% face à la Livre et -0,95% face au Franc suisse (à 0,927) mais il limite globalement sa chute grâce à sa progression de +1,1% face au Yen (vers 132,4).

Le Yen chute contre toutes devises, de -2% face à la £ et le CHF et surtout de -2,40% face à l'Euro puis 2,5% face au Dollar Canadien, la devise la plus vigoureuse ce mercredi, avec +1,4% face au $ à 1,3478.



Les cambistes anticipent peut-être des 'minutes' de la FED moins 'faucon' que le discours de Jerome Powell lors de sa conférence de presse post-FOMC du 13 décembre.

Le Dollar a pu aussi être affaibli par la publication d'un ISM manufacturier en repli de 49 vers 48,4

Il faut souligner que l'ISM affichait fin 2022 un plus bas depuis le printemps 2020 (confinements).

Le nombre de jobs disponibles reste en revanche très élevé, à 10,44 millions fin décembre.



Ce matin, les investisseurs avaient pu prendre connaissance de plusieurs statistiques en Europe.

L'indice PMI composite de l'activité globale en France s'est légèrement redressé de 48,7 en novembre vers 49,1 et S&P Global précise que l'activité a reculé dans le secteur des services comme dans le secteur manufacturier, le rythme de la contraction ayant toutefois de nouveau été plus marqué chez les fabricants.

A noter ce recul surprise de l'inflation en France décembre de 6,2% vers +5,9% alors que l'INSEE redoutait +6,6%: les prix du gaz ont beaucoup reculé grâce à la clémence de la météo.



Par ailleurs, la contraction de l'activité s'est ralentie en décembre dans la zone euro sur fond d'atténuation des tensions inflationnistes, selon la dernière enquête PMI réalisée par S&P Global.



Son indice PMI composite final mesurant l'activité globale dans le secteur privé de la région est ainsi remonté à 49,3 le mois dernier, après être ressorti à 47,8 en novembre.



