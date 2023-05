Devises : le $ décroche brutalement après 18H30 (-0,25%)

Aujourd'hui à 19:40 Partager

(CercleFinance.com) -L'Euro se redresse soudain face au Dollar depuis 18H45 (+0,3% vers 1,0875, mais la tendance initiale était baissière pour l'euro, affaibli vers 11H par la production industrielle), et le billet vert recule de 0,25% vers 102,40 ($-Index) face au panier des principales devises.



Le dollar qui vient de décrocher tardivement ne recule pas de façon univoque puisqu'il gagne +0,3% face au Yen mais perd 0,6% face à la Livre (vers 1,2535).



La lourdeur du Dollar s'est un peu renforcée avec la publication de l'indice 'Empire State' (qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York) : l'indice retombe lourdement en zone de contraction en mai, plongent de +10,8 vers -31,8 pour le mois en cours (ce n'est évidemment pas lié à des conditions météo hivernales qui peuvent parfois paralyser l'industrie durant quelques jours).

Les Etats Unis ne sont donc pas un cas isolé (de ralentissement) puisque la production industrielle CVS chute de -4,1% (après +1,5% en février) dans la zone euro et de 3,6% dans l'UE, selon Eurostat (soit un ralentissement à 1,4% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE en mars dernier, après des variations annuelles de respectivement +2% et +2,1% enregistrées en février).

Ceci n'est qu'un hors d'oeuvre car de nombreuses données sont en effet attendues cette semaine en Europe, telles que la nouvelle estimation du PIB et de l'inflation dans la zone euro, l'indice ZEW en Allemagne ou encore le taux de chômage en France.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.