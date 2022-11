Devises : le $ décroche de -0,7% après communiqué de la FED

Le Dollar était quasi inchangé à quelques minutes du communiqué de la FED (qui annonce comme prévu une hausse de 75Pts de base à 3,75/4,00%, votée à l'unanimité).

La FED va également poursuivre le dégonflement de son 'bilan' (quantitative tightening), c'est à dire l'assèchement de la liquidité à raison de 95Mds$/mois, que Wall Street accueille sans émotion.



Le Dollar Index végétais autour de 111,3/111,4, alternant le rouge et le vert tout au long de la séance: il a brusquement piqué du nez vers 110,7 alors que le communiqué de la FED -qui juge l'économie US plus faible- est interprété comme le premier pas vers un ralentissement de la cadence de la hausse des taux.

C'est ce qui constitue l'un des principaux espoirs à l'origine de la remontée de Wall Street depuis début octobre.



L'Euro a soudain progressé de 0,9888 (+0,15%) vers 0,9950 (+0,75%) mais c'est le Yen qui se distingue depuis ce matin avec +1,35% face au billet vert (à 146,30), sur l'espoir d'un redémarrage de l'économie chinoise en cas d'allègement du protocole zéro Covid... qui n'est pour l'instant qu'une 'rumeur' partant d'un 'tweet anonyme' (c'est dire si la source est fragile), relayé par la presse américaine.

D'ailleurs, la réalité s'avère moins souriante avec le confinement de 200.000 salariés travaillant chez Foxconn qui assemble les i-Phones en Chine.

L'Euro a pu être légèrement affaibli par l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française: il s'est replié de 47,7 en septembre à 47,2 en octobre. Le PMI s'est de nouveau inscrit sous la barre des 50, signalant une contraction du secteur pour un deuxième mois consécutif en octobre.



Le Dollar aurait pu être beaucoup plus haussier vu la forte hausse des créations d'emplois dans le secteur privé non agricole : +239.000 en octobre selon ADP, un nombre nettement supérieur au consensus, après les 192.000 créations enregistrées le mois précédent (révisées de 208.000 en estimation initiale).



Les restaurants, les commerce de détail et le secteur des voyages ont intensifié leurs embauches avant la période des fêtes de fin d'année.

'Bien que nous observions les premiers signes de destruction de la demande induite par la politique de la Fed, elle n'affecte que certains secteurs du marché du travail', note Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.



A noter une nette hausse du prix du baril vers 96,3$ à Londres, en lien avec les tensions entre l'Iran et l'Arabie... 'prises très au sérieux' par Washington: voilà qui pourrait également rebooster le statut de valeur refuge du $.



