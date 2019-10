Devises : le dollar affaibli par les anticipations relatives

10/10/2019 | 13:05

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne repassait au-dessus de la barre symbolique des 1,10 dollar. A cette heure, l'euro grappille en effet 0,50% à 1,1029 dollar, et suivait une tendance similaire face au yen. Il était en revanche quasi-stable contre le sterling et le franc suisse.



Et pourtant, des statistiques européennes ont déçu ce matin : la production industrielle française a baissé de 0,9% entre juillet et août alors qu'elle était attendue en légère hausse. En outre, les exportations allemandes ont diminué de 1,8% sur la même période, soit plus qu'attendu par le consensus (- 1%).



Cependant, et de plus en plus massivement, les cambistes anticipent une nouvelle baisse de ses taux par la Fed lors du FOMC qui se terminera le 30 octobre. La probabilité implicite de voir le principal taux directeur de la banque centrale américaine ramené de 1,75-2% à 1,50-1,75% à cette occasion atteint 85%, selon l'indicateur FedWatch du CME, contre 53,3% voilà un mois.



Rappelons que les derniers indicateurs d'activité ISM - manufacturiers et des services - n'étaient pas de bonne facture aux Etats-Unis.



De ce fait, les parités de changes paraissent plus sensibles à cet élément qu'aux dernières nouvelles du différend commercial sino-américain.



EG









