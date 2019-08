Devises : le dollar monte, la Fed plus 'faucon' que prévu

01/08/2019 | 13:01

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait de perdre du terrain : - 0,29% à 1,1041 dollar, après une baisse de 0,73% la veille à la suite d'une Réserve fédérale américaine qui s'est montrée moins 'colombe' qu'attendu. Sur un an, l'euro a perdu plus de 5% de sa valeur face au billet vert.



Comme c'était largement anticipé par le marché, la banque centrale a hier abaissé ses taux courts - une première depuis fin 2008 - de 25 points de base, les ramenant à 2-2,25%. De ce point de vue, pas de surprise. La Fed a aussi avancé de deux mois, à début août, la date à laquelle elle va cesser d'assainir son bilan lesté par des titres obligataires par les QE arrêtés en 2014.



Cela étant, ces décisions 'colombe' ont été associées à des intentions jugées 'faucon' : lors de la conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell a indiqué que 'la décision du FOMC devrait être vue comme un 'ajustement en cours de cycle' de la politique monétaire et non comme l'amorce d'un cycle de réduction des taux directeurs qui durerait longtemps', souligne-t-on à la Banque nationale du Canada. Ce qui a douché les espoirs de nouvelles baisses de taux nourris par nombre d'opérateurs.



'Une deuxième baisse d'assurance du taux cible des fonds fédéraux demeure probable d'ici la fin de l'année, mais elle n'est pas garantie si les nouvelles économiques continuent d'être favorables ou si les incertitudes internationales diminuent', ajoute une autre banque canadienne, Desjardins. Et ce d'autant qu'au FOMC, la décision annoncée hier soir n'était pas unanime.



Cela cela, 'c'est probablement un mal pour un bien', estime La Banque Postale AM, 'tant les attentes semblaient élevées et déraisonnables (avec quatre baisses de taux anticipées sur un an jusqu'à hier soir, ndlr), les attentes actuelles sont plus saines.'



Autre élément pénalisant pour la zone euro : la première estimation de l'indice IHS Markit pour juillet. 'Selon l'estimation flash, l'indice PMI manufacturier en zone euro est tombé à 46,4 points en juillet, le sixième mois en zone de contraction. C'est surtout dû à l'Allemagne qui est à 43,1 points. L'industrie allemande n'est pas près de sortir de récession', commente Oddo BHF ce matin.



