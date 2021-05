Devises: le dollar tempère avant la publication d'indicateurs américains

Londres (awp/afp) - Le dollar se stabilisait face à l'euro jeudi, après un plus bas depuis janvier plus tôt dans la semaine et avant la publication de données susceptibles d'apporter davantage de visibilité sur la croissance et les risques inflationnistes dans le pays.

Vers 09H20 GMT (11H20 à Paris), l'euro cédait 0,01% à 1,2290 dollar pour un euro.

Le billet vert est en souffrance depuis deux mois face à l'euro, perdant 4% depuis début avril et touchant mardi un plus bas depuis début janvier face à la monnaie unique européenne.

Les cambistes hésitent à se positionner avant la publication de plusieurs indicateurs américains plus tard dans la journée dont la deuxième estimation du produit intérieur brut au premier trimestre et le rapport des commandes de biens durables pour avril.

Alors que la reprise post-pandémie de Covid-19 se profile et que l'inflation augmente, la question est désormais de savoir quelle banque centrale durcira sa politique monétaire le plus vite, ce qui rendrait sa monnaie plus attractive.

La Réserve fédérale américaine (Fed), comme la Banque centrale européenne (BCE) d'ailleurs, se garde pour l'instant d'ouvrir la porte à une hausse des taux.

Et Randal Quarles, l'un des vice-présidents de la Fed, a estimé mercredi qu'il serait prématuré de resserrer la politique monétaire, l'inflation n'était pas inquiétante.

La monnaie chinoise continuait par ailleurs de progresser jeudi face au dollar, après avoir déjà atteint mardi un plus haut niveau depuis trois ans, galvanisée par les perspectives de croissance en Chine et les perspectives de croissance sur ses principaux marchés d'exportation.

Le yuan est monté plus tôt en séance à 6,3742 yuans pour un dollar, une première depuis le 23 mai 2018.

Cours de jeudi Cours de mercredi ------------------ -------------------- 09H20 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2290 1,2192 EUR/JPY 133,09 133,08 EUR/CHF 1,0957 1,0951 EUR/GBP 0,8634 0,8635 USD/JPY 109,18 109,15 USD/CHF 0,8989 0,8982 GBP/USD 1,4119 1,4119

afp/lk