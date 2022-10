Devises : le $ dopé par le 'NFP', la £ de nouveau attaquée

Nouvelle séance de hausse pour le 'Dollar Index' qui prend +0,3% à 112,30 et finit ainsi la semaine en hausse, après un épisode correctif début octobre.



Le billet profite une nouvelle fois de la chute de la Livre (-0,6% à 1,1090) et il semble que tout est à refaire pour la BoE 10 jours après avoir volé au secours du marché obligataire... et de la £, tombée dans le sillage d'un flash-krach sur les Gilts sous 105$ le 26 septembre.

La Bank of England jette de l'huile sur le feu en déclarant ce 7 octobre qu'elle ira jusqu'au bout de sa politique de lutte contre l'inflation, quoi qu'il en coûte... et donc au prix d'une récession, et de la chute des marchés.

Le Dollar gagne également 0,25% face au Franc suisse et face à l'Euro (qui retombe vers 0,9760$)

L'Euro est affaibli par la dégradation de la balance commerciale française avec un déficit record de plus de 15,3 milliards d'euros au titre d'août , à comparer à un déficit de 14,8 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

Le cap des 150MdsE de déficit sera donc allègrement franchi cette année, ce qui représente un peu plus de 5% de notre PIB.



Le Dollar est symétriquement dopé par la publication d'un 'NFP' américain très robuste et un chômage qui recule.

L'économie américaine a donc généré 263.000 emplois non agricoles au mois de septembre (250.000 attendus), selon le Département du Travail.



Les créations d'emploi du mois d'août ont été confirmées à 315.000 et 11.000 ont été ajoutées en juillet (à 537.000).

L'un des points important est que taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,5% (contre une stabilité à 3,7% attendue), ce qui replace le marché du travail en situation de tension avec un apparent hyper-plein emploi.



Les entreprises US continuent de recruter alors que le secteur public réduit un peu la voilure: la FED souhaiterait que la décrue s'applique au deux.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.