Devises : le $ dopé par un discours passez colombe de Powell

22/09/2020 | 19:11

La prestation conjointe de Steven Mnuchin et Jerome Powell devant le Congrès n'affaiblissent pas le Dollar mais pèsent sur Wall Street.

Le soutien apporté aux marchés est jugé plus tiède qu'espéré (la FED va temporiser, ce qui est classique avant les élections) et le billet vert en profite pour gagner 0,5% face à l'euro vers 1,17000/1,1695 et il grimpe de +0,7% face au Franc suisse à 0,92 et de +0,75% face à la livre vers 1,2720.



La devise britannique est plombée par la mise en oeuvre de mesures sanitaires très restrictives allant jusqu'au reconfinement - au moins partiel comme au Royaume Unis (bars, pubs, restaurants fermés à 22H, voir empêchés de rouvrir dans les zones à 'haut risque', interdiction de tout groupe de plus de 6 personnes, à l'extérieur comme dans les lieux publics).

Bris Johnson explique que le pays affronte un tournant décisif de la pandémie, avec la crainte de revivre l'hécatombe d'avril.



Le Dollar n'a pas été le moins du monde impacté par la seule statistique au programme ce mardi: les ventes de logements anciens ressortent en hausse de +2,4% selon la NAR (National Association of Realtors) avec 6 millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au titre du mois dernier (un plus haut depuis décembre 2006), conformément au consensus.





