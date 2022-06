Devises : le $ efface ses pertes de jeudi, $Index +0,6% hebdo

La Livre et l'Euro rechute lourdement face au Dollar: la première de -1,1% vers 1.22, le second de -0,75% vers 1,047 : la BCE a été contrainte d'organiser une réunion d'urgence jeudi pour tenter de rassurer les marchés sur le risque de fragmentation du rendement des dettes souveraines au sein de l'Eurozone.

Elle n'a pas vraiment convaincu et les cambistes qui en sont réduits à des conjectures, faute d'éléments concrets concernant les outils à mettre en place (impossible d'évaluer leur efficacité).



La BCE paraît plus que jamais en retard sur ses homologues après la hausse de 50 points du taux directeur de Banque Nationale Suisse (BNS), avec d'autres hausses à suivre.



Face à la multiplication des mesures de durcissement monétaire (60 banques centrales ont relevé leurs taux depuis le 1er janvier), la BCE va devoir forcer l'allure au second semestre 2022 et début 2023 (objectif 2,5%).



Le Dollar Index efface les -1,1% perdus la veille (+1,05% vers 104,8), en grande partie grâce à l'envolée du $ face au Yen : il bondit de +2,2% vers 135 et renoue avec un zénith de 20 face à la devise nippone (sur la semaine, le Dollar Index gagne +0,6% environ).



Il n'y avait pas de 'stats' pour animer le Forex ce 17 juin.





