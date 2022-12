Devises : le $ en hausse après la révision surprise du PIB US

Le FOREX a été plutôt calme ce jeudi mais le Dollar a bénéficié du soutien des chiffres US publiés en début d'après-midi.Le billet vert s'est apprécie de 0,2% face à l'Euro vers 1,0680 et de +0,6% face à la Livre vers 1,02060 et le Yen se stabilise vers 132,45.Le Dollar Index (+0,3% à 104,45) a été dopé par le PIB des Etats-Unis est en effet révisé de façon surprenante à la hausse de +0,3% à 3,2% en rythme annualisé au troisième trimestre 2022, selon la troisième estimation du Département du Commerce.Cette révision surprise marque donc un redémarrage plus soutenu après la contraction de 0,6% observée au deuxième trimestre : c'est dû à la hausse des exportations et des dépenses de consommation tandis l'activité a été freinée par une baisse de l'investissement dans le logement.L'indice des prix PCE a augmenté de 4,3%, inchangé par rapport à l'estimation précédente. Hors prix des produits alimentaires et de l'énergie, il s'est accru de 4,7%, un taux révisé à la hausse de 0,1 point de pourcentage.Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de seulement 2.000 lors de la semaine du 12 décembre (à 216.000).Le Département du Travail indique que la moyenne mobile sur quatre semaines, - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 6.250 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 221 750.Ces chiffres du chômage (marché du travail robuste) et du PIB US (plus que résilient) provoquent une accélération du '2 ans' dont le rendement se tend de +5Pts à 4,2650%, ce qui profite au $.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.