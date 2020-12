Devises : le $ en net repli malgré des chiffres US robustes

Nouvelle séance de glissade pour le Dollar qui a inscrit une nouveau plancher face à l'Euro, qui lui a grimpé symétriquement jusque vers 1,2175, au plus haut depuis avril 2018.

Le Franc suisse gagne également 0,25% face au $, vers 0,8920.



Le Dollar a lourdement chuté face à la Livre, de -0,85% vers 1,3470.

La £ s'est également appréciée de +0,55% face à l'euro, vers 0,901, l'espoir d'un accord de Brexit négocié refait surface alors que Boris Johnson estime que le Royaume Uni peut négocier avec Bruxelles jusqu'au 31 décembre (rappel: les négociations étaient censées avoir abouti au 15 octobre afin de laisser du temps pour peaufiner les détails jusqu'à fin décembre.



Le Dollar aurait pu être soutenu par de bons chiffres et l'Euro être affaibli par de médiocres PMI, mais c'est tout l'inverse qui s'est produit.





Le $ n'a pas bénéficié de la révision à la hausse du PMI des 'services' en 2ème estimation selon IHS/Markit (activité anticipée du secteur tertiaire US) de 57,7 vers 58,4, puis par celle de l'indice PMI 'composite' (toujours selon IHS Markit) à 58,6 en décembre contre 57,9 en estimation 'flash'.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement baissé la semaine dernière aux Etats-Unis (-75.000, c'est inespéré), selon le Département du Travail, pour s'établir à 712.000, contre 787.000 la semaine précédente (nombre d'ailleurs révisé de 778.000 en estimation initiale).



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 739.500, en recul de 11.250 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a chuté de -569.000 la semaine précédente, à 5,52 millions.



Les investisseurs ont également pris connaissance de plusieurs indicateurs économiques majeurs ce matin en Europe.

Les indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant l'activité du secteur des services en Europe ont reculé pour la première fois depuis cinq mois, comme le signale l'indice PMI: repli de 50,0 en octobre vers 45,3, un niveau toutefois légèrement supérieur à son estimation flash (45,1).

Le PMI des 'services' en France recule de 46,5 vers 38,8, conséquence logique du reconfinement et de la mise à l'arrêt de l'industrie des loisirs.



En octobre 2020, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 1,5% dans la zone euro ainsi que dans l'UE, par rapport à septembre, selon les estimations corrigées des variations saisonnières d'Eurostat.



