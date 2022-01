Devises : le $ enchaine à la baisse, sous 1,147/E

Le Dollar enchaine une seconde séance de repli: il a cédé jusqu'à -0,3% face à l'euro avant de reprendre quelques fractions, vers 1,1465 (-0,2%).

Son repli est plus lourd face au Franc suisse (-0,4%) puis surtout face au Yen (-0,45%) qui se montre beaucoup plus vigoureux face à toutes les devises (+0,3% face à l'Euro à 130,8).

Pour la 2ème fois, ce recul survient suite à la publication de chiffres concernant l'inflation un peu moins alarmants que prévu.



Le PPI (indice des prix à la production) progresse moins que prévu (+0,2% au lieu de +0,4% attendu après +1% en novembre) aux Etats-Unis, dans le sillage d'un reflux des coûts de l'énergie et de l'alimentaire.



En données 'core', hors alimentation, énergie et services commerciaux, les prix à la production affichent une augmentation de 0,4% en décembre, les prix de l'énergie ayant diminué de 3,3% d'un mois sur l'autre et ceux de l'alimentation de 0,6%, le PPI 'core' s'envole néanmoins de +8,3% sur 1 an.



Le Département du Travail indique que sur l'ensemble de l'année 2021, la hausse du PPI atteint 9,7% sur une base non-ajustée, soit la progression plus marquée de la statistique depuis sa création en 2010... mais le consensus tablait sur le test de la barre des 10%.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a augmenté de +23.000, à 230 000, et la moyenne mobile sur quatre semaines est également en augmentation : elle ressort à 210.750, soit une hausse de 6.250 par rapport au chiffre de la semaine précédente.



