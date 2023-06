Devises : le $ et le Yen prennent le même toboggan : -1,1%

Séance douloureuse pour le Dollar et le Yen : ces 2 devises chutent respectivement de près de -1% contre les autres devises de référence.

Le plongeon du Yen -qui ne sera pas soutenu par la BoJ avant de menacer d'enfoncer 145/$- a un peu limité la chute du $-Index : il abandonne -0,75% à 102,18.

L'euro engrange +1% vers 109,45 et franchit un cap technique important avec le débordement des 1,0920.

Le Franc suisse bondit de +1,1% vers 0,8910$ et reste parfaitement stable face à l'Euro.

La Fed a laissé ses taux inchangés mercredi et sa tentative de doucher les espoirs d'un prochain assouplissement monétaire semble avoir échoué (elle écarte pourtant un 'pivot' avant 18 mois à 2 ans... mais le marché n'en croit rien).



La FED a pourtant signalé sans la moindre ambiguïté que le processus de durcissement monétaire allait continuer, sans fixer de calendrier et laisse 2 hausses de taux supplémentaires sur la table... dans l'indifférence générale, ou plutôt un scepticisme radical des marchés.



Il y avait également une pluie de chiffres cet après-midi outre Atlantique : ils apparaissent contradictoires puisque l'activité manufacturière dans la région de New York a rebondi de manière inattendue en juin.

L'indice 'Empire State' grimpe à +6,6 après -31,8 en mai (contre -15 attendu) mais inversement, l'indice de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (Philly Fed) recule de -10,4 le mois dernier à -13,7 en juin, soit sa 10e lecture négative consécutive, reflétant une aggravation de la contraction du secteur.



L'indice des entrées de commandes a reculé de deux points à -11, sa 13e lecture négative de suite, mais celui des livraisons courantes a augmenté de 15 points à +9,9, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis janvier.



Les ventes au détail ont augmenté de 0,3% en mai aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,1% après avoir progressé de 0,4% en avril.

Hors automobile et carburant, elles ont augmenté de 0,4% alors quelles étaient attendues en baisse de 0,3%, après une augmentation de 0,5% en avril.

La production industrielle a baissé de 0,2% en mai après avoir augmenté de 0,5% en avril alors qu'elle était attendue en hausse de 0,1%.

Le taux d'utilisation des capacités de production a baissé plus que prévu à 79,6% contre 79,7% attendus après 79,8% en avril.

Enfin, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage ressort inchangé à 262.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, au lieu de 250.000 attendu.



La BCE s'est exprimée ce jeudi et opère un 8ème resserrement monétaire, de seulement +25Pts cette fois-ci.



La BCE écarte tout scénario de 'pause' en juillet (aucune discussion en ce sens n'a eu lieu) dans le cycle de resserrement des 3 taux directeurs (le 'repo' est porté à 4%).

La BCE revoit fortement à la hausse ses anticipations d'inflation 'core' en 2023 (de 4,6% à 5,1%) et 2024 (de 2,6% à 3%) du fait de la forte hausse des salaires constatée en zone Euro, notamment en Allemagne (après les négociations syndicales) avant une décrue à 2,3 % en 2025.

La BCE écarte le scénario d'une récession et anticipe 0,9% en 2023 puis 1,5% en 2024...une amélioration très marginale à 1,6% en 2025.







