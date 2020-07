Devises : le $ faiblit encore et surtout face à l'or (1.890$)

23/07/2020 | 20:06

L'ascension de l'Euro se poursuit face au Dollar vers 1,1620 mais c'est clairement le billet vert qui faiblit contre toutes les devises -et plus encore face aux métaux précieux- avec un repli moyen de -0,3%.

Le $ perd 0,3% face au yen (très faible la veille) vers 1,2740 et -0,45% face au franc suisse à 0,9250 puis 0,2% face au Dollar canadien (Huard) à 1,339.



Le Dollar a peut-être souffert d'une nette dégradation -la première depuis fin mars- de +109.000 demandes d'allocation, à 1.416 millions, déjouant un consensus de 1.3 million après un chiffré révisé de 1.307 millions pour la semaine s'achevant le 11 juillet.



Le nombre de chômeurs indemnisés aux Etats Unis se maintient donc au-dessus du palier des 20 millions.



Steven Mnuchin vient de son côté de confirmer que la Maison Blanche réfléchit à une transformation du généreux système d'indemnisation consistant de 600$/semaine qui cessera bien fin juillet.



Mais la Maison Blanche affirme vouloir continuer à 'donner de l'argent' aux chômeurs pour éviter un choc de consommation (et une réaction psychologique négative à 3 mois des élections) mais ils recevront à coup sur une dotation mensuelle beaucoup plus modeste... car en 'même temps', le système actuel constitue une incitation à ne pas reprendre une activité.



Les indicateurs avancés du Conference Board en hausse de +2% le mois dernier vers 102 après une augmentation de +3,2% en mai et une baisse de -6,3% en avril.

Cette journée se solde également par une nouvelle poussée haussière de l'or (+1,3%) qui bat un record annuel à 1.890$ et se rapproche à 1% de son record absolu des 1,910$ de fin août 2011.

L'argent métal s'installe pour de bon au-dessus des 23$, malgré un repli de -1% après un gain de +20% en 1 semaine.



