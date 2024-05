Devises : le $ grappille 0,1%, le Yen faiblit de nouveau

Il ne fallait pas s'attendre à beaucoup de volatilité sur le FOREX ce lundi, semi-férié dans plusieurs pays d'Europe, et vierge de chiffres 'macro' aux Etats Unis.



Les jours à venir seront en revanche plus chargés, avec la publication toute une série de statistiques en Europe, les plus attendues étant les indices PMI européens attendus vendredi et qui en diront plus sur la reprise de l'économie sur le Vieux Continent.



L'agenda des statistiques sera peu fourni aux Etats-Unis, les cambistes focaliseront leur attention sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi soir.



Le Dollar Index a fini en hausse de +0,1% vers 104,55 mais il reste à l'équilibre face à l'Euro à 1,0865 et ne grappille que 0,05 à 0,1% face à la Livre, au Dollar canadien et au Franc suisse... mais il progresse de nouveau plus franchement face au Yen qui perd 0,33% vers 156,25 (ainsi que face à l4euro, vers 169,65.





