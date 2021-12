Devises : le $ monte après les stats US mais se tasse au final

Le Dollar s'est offert un petit rallye intraday jusque vers 96,28 avant de revenir à l'équilibre, vers 96,05E: le billet vert a progressé jusque vers 1,1290 avant de s'affaisser vers 1,1325/E.



Le Dollar a nettement fléchi contre la Livre (+0,6% à 1,3425, l'ex-plancher des 29/30 septembre) qui ne fait que corriger depuis 3 séances une grosse séquence de repli depuis la mi-novembre, il s'est effrité de 0,1% face au $ canadien.

Le $ a pris 0,3% face au Yen, avec une petite hausse de rémunération des T-Bonds de +4Pts vers 1,495%.



Les ajustements se sont accélérés en fin de journée car le Forex sera très calme demain, en l'absence des cambistes américains qui seront en congé vendredi.



Les chiffres US du jour auraient pu justifier que le Dollar conserve ses gains initiaux : en effet, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,6% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, alors que le consensus tablait sur +0,4% après des ventes de détail décevantes (+0,3%) publiées en fin de semaine dernière.



Leurs revenus des ménages ont progressé de 0,4%, la hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,6 point à +5,7% en données globales, et de 0,5 point à +4,7% hors énergie et alimentation (hier, l'inflation liée au PIB avait été revue à la hausse, de +5,9% à +6%).



Autre bon indicateur, les commandes de biens durables ont augmenté de +2,5% en novembre aux Etats-Unis après une petite hausse de 0,1% (révisée) en octobre.



Les économistes prévoyaient en moyenne une progression de 1,6% après le repli initial de 0,5% annoncé en première estimation pour le mois d'octobre.



Les commandes de biens d'équipement destinés au secteur des transports ont grimpé à elles seules de 6,5%.



Les commandes de biens d'équipement hors transport -parfois considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- affichent une augmentation plus modeste de 0,8% en novembre.



Les ventes de logements neufs font un bond de 12,4% (à 744.000 transactions /an mais le consensus attendait mieux avec 766.000). Le prix médian des maisons continue de flamber avec +18,8% en rythme annuel, à 416.900$, un niveau de prix record.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage est resté stable la semaine du 13 décembre aux Etats-Unis, celui-ci s'établissant à 205.000, comme le chiffre révisé de la semaine précédente.



