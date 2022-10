Devises : le $ monte, surtout face à l'E après BCE +'colombe'

Le Dollar Index a repris de l'altitude après une brève incursion mercredi sous les 100 : le 'DXY' reprend 0,65% à 110,40.



L'Euro recule nettement (-0,9% vers 0,999) mais s'est repris après le test d'un plancher à 0,997: en 'hebdo', si l'E/$ reste à parité, la tendance haussière du billet vert ne sera pas remise en cause.

Sinon, le Dollar perd 0,25% face au yen mais progresse d'autant face à la Livre (qui retombe sous 1,16$) et au Franc suisse (rechute sous 0,99).



La BCE a fragilisé le rebond de l'Euro en introduisant du 'conditionnel' dans ses prochaines hausses de taux, ce qui ouvre la porte à des tour de vis moins brutaux que 75Pts d'ici fin 2022 et peut-être inférieurs à 50Pts de base en 2023.



La conférence de presse de Christine Lagarde a été perçue comme moins offensive contre l'inflation et au global sans surprise : le conseil des gouverneurs annonce avoir décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 75 points de base, les portant ainsi à respectivement 2,00%, 2,25% et 1,50% à compter du 2 novembre prochain.



Le communiqué n'est toutefois pas aussi souriant que le suggère la hausse des marchés de taux : l'inflation reste beaucoup trop forte (9,9%) et demeurera supérieure à l'objectif pendant une période prolongée, la croissance va subir des vents contraires.

Enfin, le 'sujet' de la réduction de son 'bilan' ne sera mis sur la table qu'au mois de décembre tandis que les 'TLTRO' seront 'recalibrés' le 23/11.



Le Dollar a été symétriquement soutenu par le rebond de l'activité économique de -0,6 à +2,6% au troisième trimestre 2022 aux Etats-Unis en rythme annualisé, selon la toute première estimation du Département du Commerce (le consensus tablait sur +2,3%.



Cette augmentation -un peu supérieure au consensus- 'est principalement attribuable à la hausse des exportations et des dépenses de consommation, qui a été partiellement contrebalancée par une baisse de l'investissement dans le logement', selon l'administration.



Publié en même temps, le chiffre très attendu de l'indice des prix PCE a augmenté de 4,2%, contre une hausse de 7,3% au deuxième trimestre.

Si l'on exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, l'indice 'core' a augmenté de 4,5%, contre une hausse de 4,7%, ce qui est rassurant.



Les commandes de biens durables ont de nouveau progressé (de +0,4%) en septembre aux Etats-Unis, dernier signe en date de la bonne résistance de l'économie américaine.



Hors défense, ces nouvelles commandes d'inscrivent en hausse de 1,4%.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.