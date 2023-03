Devises : le $ pâtit de l'inversion des anticipation FOMC FED

La FED (J.Powell), le Trésor (J.Yellen), la Maison Blanche (J.Biden) envoient le Dollar par le fond (-1% face aux principales devises pour le $-Index à 103,55, -0,95% face à l'Euro vers 1,0745)... mais c'est pour la bonne cause : c'est pour éviter un coup de stress majeur dans le système bancaire sans précédent depuis la faillite de Lehman, et on s'en souvient moins mais c'était plus grave, celle d'AIG.



Avec la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB, basée en Californie, 210Mds$ d'actifs) et de Signature Bank (basée à New York,110Mds$ d'actifs), la communauté financière vient d'assister aux 2èmes et 3èmes plus grosses faillites bancaires de l'histoire en 30 ans.



Les investisseurs redécouvrent que le système financier restait vulnérables dans un contexte de remontée des taux d'intérêt (qui dévalorise les stocks de Bons du Trésor qui servent de garantie, en tant que quasi-liquidités) et de ralentissement de l'activité qui fragilise les emprunteurs.



Mais les autorités veillent au grain : le Trésor annonce la mise en oeuvre d'un nouveau mécanisme de garantie temporaire (de fait illimitée) des avoirs des clients des banques (lesquelles se voient offrir en cas de besoin une ligne de 25Mds$ de crédit).

Autre motif de soulagement, la Fed a garanti dès ce week-end que tous les clients (particuliers et entreprises) des 2 banques californienne et New Yorkaise pourraient disposer dès ce lundi de l'intégralité de leurs fonds.



Mais les marchés ont bien capté que la hausse des taux opérée par la FED était largement à l'origine des pertes de SVB sur son stock de bons du Trésor: la FED y serait donc allé trop vite et trop fort depuis 1 an.



Les marchés s'attendent à l'annonce -sous la soudaine contrainte des événements- d'un 'pivot' de la FED dès ce 22 mars.

Et peut-être enverra t'elle un signal en ce sens dès demain si les chiffres de l'inflation rassurent): les spécialistes des taux y croient et le '2 ans' US a effacé jusqu'à -110Pts en 48H, entre 5,09 et 3,99%, le '1 an' -65Pts à 4,35%, le '6 mois' -60Pts entre 5,21 et 4,61%.



Les -50Pts du lendemain des attentats du 11/09/2011 et surtout les -100Pts en quelques séances de mi-mars 2020 (la FED réduisant d'un coup ses taux à zéro avec le déclenchement des confinements) sont surpassés.



Les marchés tablent sur rien moins qu'un renversement complet de la politique monétaire des banques centrales, avec ce qui s'apparenterait à un abandon -ici et maintenant- de la lutte contre l'inflation, parce qu'entre 2 maux, il faut choisir le moindre.



L'inflation, c'est à dire la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, n'expose pas le système financier -surchargé de dettes, états comme particuliers- à une désintégration immédiate : la désintégration des classes moyennes sera en revanche inéluctable... mais sournoise et lente, ce qui évitera un chaos social au printemps.



L'inflation sera au coeur des préoccupations des marchés demain avec la publication du 'CPI' US : dans l'attente, et comme les investisseurs pensaient ne plus rien avoir à redouter, le '10 ans' américain se détend de -20Pts à 3,50%, le '30 ans' de -10Pts à 3,60%.

Les marchés parient à plus de 52% contre 48% sur l'arrêt immédiat du cycle de hausse de taux par la FED (0,00% en mars contre 0,50% anticipé jeudi dernier, et peut-être plus rien ensuite): la lutte contre l'inflation serait tout simplement abandonnée ipso facto !



C'est un bouleversement majeur.



