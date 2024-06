Devises : le $ perd 0,5%, termine la séance au +bas après ISM

C'est la BCE qui devrait tirer la première en matière de détente des taux (ce jeudi 6) mais c'est le Dollar qui dévisse : le '$-Index' chute de -0,5% et enfonce son plancher des 104,45 du 16 mai dernier, pour revenir sur ses 'plus bas' du 4 au 8 avril dernier.



Cela peut sembler contre-intuitif mais l'explication réside dans l'inflexion baissière de 'l'ISM' manufacturier américain.

L'activité anticipée dans le secteur productif a accentué sa contraction en mai dans des proportions inattendues, 48,7 le mois dernier, contre 49,2, alors que le consensus attendaient en moyenne un indice autour de 49,8.

Dans le détail, l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), on remarque que le sous-indice des commandes nouvelles s'est enfoncé en zone de contraction, à 45,4 en mai contre 49,1 en avril, tandis que celui mesurant la production s'est tassé à 50,2 contre 51,3 le mois passé.



Le sous-indice des prix acquittés a reculé à 42,4, après 45,4 en avril, là où celui de lié à l'emploi s'est accru à 51,1, contre 48,6 le mois précédent.

L'Euro s'est fortement apprécié à partir de 16H00 et gravite ce soir vers 1,0900(+0,55%).

La Livre affiche le même écart de +0,5%, le Franc suisse grimpe de +0,65% vers 0,8960 et le Yen prend sa revanche avec +0,7% vers 156,1 contre 157,5 en début de journée (cela fait plus de 1% de volatilité, et c'était devenu rare dans 'ce sens là' depuis la précédente intervention de la BoJ début mai).



L'Euro bénéficie d'anticipation d'accélération de l'activité grâce à une baisse de taux de la BCE attendue ce jeudi 6 juin : l'optimisme à ce sujet fait son grand retour après une parenthèse de doute la semaine dernière suite à la publication de chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes.



Le consensus parie que la BCE réduira ses taux afin se soutenir la reprise de la croissance en zone euro.

Le point le plus intéressant concernera néanmoins la trajectoire de ses taux après le mois de juin, la ré-accélération de l'inflation étant de nature à alimenter les débats autour d'une éventuelle 'pause' de la BCE en juillet.



L'Euro n'a par ailleurs pas été le moins du monde affecté par la décision de l'agence de notation S&P d'abaisser la note de crédit de la France de 'AA' à 'AA-' (encore un cran et notre dette chutera à 'A+'.



Après la réunion de la BCE jeudi, l'autre grand rendez-vous de la semaine pour les cambistes, ce sera le 'NFP' (rapport sur l'emploi américain) attendu vendredi : il devrait confirmer que le marché de l'emploi reste toujours solide aux Etats-Unis.



