Devises : le $ perd plus de 1,5% après le CPI, puis rebondit

Le Dollar a littéralement dévissé dès 14H30, perdant -1,5% contre toutes devises (le $-Index chutant vers 103,6) et plus de 2,4% face au Yen qui se hissait vers 134,7 avant de se tasser un peu vers 135,6 (soit -1,5% tout de même).Le Dollar Index limite la casse à -1% ce soir vers 104,1.Le Livre reprend +0,7% malgré des coûts énergétiques exorbitants -alors que l'Angleterre est recouverte de neige et doit importer des Mégawatts à prix d'Or- ce qui fait peser un risque sur les chances de succès de réduction des déficits.Le Dollar cède -0,8% face à l'Euro vers 1,0620 après avoir dérivé jusque vers 1,0670E, un plus bas depuis le 8 juin... les anticipations de culmination des taux US se situant désormais en-deçà de 5,00%.Le CPI calculé par le Département du Travail a augmenté de 7,1% en novembre par rapport au même mois de 2021.L'indice des prix à la consommation américain affiche donc son taux annuel le plus bas depuis décembre 2021, alors que le consensus tablait sur 7,2/7,3% (contre 7,7% en octobre et 8,2% en septembre).Hors énergie (+13,1%) et produits alimentaires (+10,6%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 6% le mois dernier, un niveau conforme aux anticipations.En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre octobre et novembre 2022, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,1% en données brutes et de 0,2% en donnée 'core', excluant l'énergie et les produits alimentaires.Cela a pu tempérer l'euphorie ambiante, les loyers continuent de progresser, le prix des matière premières également... et les chiffres de décembre ne seront peut-être pas aussi rassurants.Mais les marchés ont déjà allègrement 'payé' le scénario d'une inflation plus modérée et d'une FED interrompant sa hausse entre 4,75 et 5,00% (et plus 5,5% comme il y a 2 mois).Bonne surprise également ce matin avec l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne : alors qu'il était au fond du gouffre en août, il a augmenté de 13,4 points pour atteindre une valeur de -23,3 points dans l'enquête actuelle de décembre 2022, soit sa troisième hausse consécutive depuis septembre.Outre cette amélioration des perspectives, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne continue également de s'améliorer, son indice se situant à -61,4 points en décembre, soit 3,1 points de plus que le mois précédent... mais cela reste un niveau très préoccupant qui préfigure une récession sévère.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.