Devises : le $ plafonne vers 0,99/E, retombe après 2 stats US

L'Euro a été affaibli en matinée par de mauvais chiffres conjoncturels publiés en Europe ce matin : il a inscrit un nouveau plancher de 20 ans face au Dollar vers 0,9901, avant de se reprendre (+0,5%) et de repasser brièvement le cap de la parité grâce à de... mauvais chiffres conjoncturels US (le $ vaut 0,9980ce soir).



Mais l'Euro n'est pas le seul à s'offrir un rebond : la Livre affiche +0,75% face au $ malgré une étude de Citigroup évoque une inflation au-delà de 18,5% au Royaume Uni d'ici fin décembre (pour la BoE, ce sera 13,3% d'inflation en octobre).

Rappel: la Livre avait touché un plancher historique face au billet vert la veille.

Globalement, ce mardi fut une journée de correction pour le Dollar : il perd également -0,8% face au Yen et face au Dollar canadien.



Le Dollar Index chute de -0,5% vers 108,5 après sont 'plus haut de 20 ans' à 109,2 lundi.

Les chiffre US du jour ont tempéré les craintes de voir la FERD rajouter +75Pts mi-septembre : en effet, l'indice flash PMI des 'services' chute de 47,3 vers 44,1 (contre un rebond vers 49 attendu) et le PMI manufacturier est en repli de 52,2 vers 51,3 (c'est également inférieur aux estimations : 51,9).

Les ventes de logements neufs (-12,6%, de 585.000 vers 511.000) montrent une accentuation de la crise actuellement traversée par le marché immobilier américain.



En Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France, calculé par S&P Global. Celui-ci est passé de 51,7 en juillet à 49,8 en août, signalant ainsi le premier recul de l'activité globale depuis février 2021.



La production manufacturière se replie de près de -2Pts pour un troisième mois consécutif, affichant même son plus fort taux de contraction depuis la vague initiale de Covid-19 au premier semestre 2020, baisse attribuée à la diminution du volume global des nouvelles commandes.



