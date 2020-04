Devises : le $ poursuit son rebond, malgré 'stats' affreuses

16/04/2020 | 19:58

Trump a tweeté ce jeudi que le 'pic de la pandémie' est dépassé et que c'est le moment de redémarrer l'activité... mais chaque gouverneur d'état est souverain pour décider s'il est opportun de relancer l'activité dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes.



C'est peut-être cela, bien plus que les -très mauvais- chiffres du jour, qui explique pourquoi le Dollar se raffermit de +0,7% face à l'Euro, vers 1,0830/$.

Trump parlera ce soir (23H), son allocution devrait être l'occasion de préciser quelles mesures de redémarrage il préconise.



Il est évident que le Montana, le Wyoming, l'Utah n'ont rien à voir en terme de population et de densité urbaine avec l'Etat de New York, le Michigan, la Floride, la Californie.



Le Dollar remonte depuis 48H, y compris face au Yen (+0,2% à 107,65) ou face à la Livre (+0,6% à 124,5).



Les rumeurs font état d'une possible rallonge budgétaire par le Congrès US face aux mauvais chiffres qui s'enchaînent.

Le plus attendu du jour, dans le contexte actuel, c'était celui des inscriptions aux indemnisations chômage hebdomadaires: le département du Travail recense +5,245 millions la semaine dernière aux Etats Unis (au lieu de 6,615 la semaine précédente et 6.867 la précédente): le rythme ralentit mais ce sont tout de même 22 millions d'américains qui se retrouvent privés d'emploi contre environ 200.000 mi-février (10 fois plus), le taux de chômage implicite doublant dans l'intervalle, de 3,5% à 7%.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à -56,6 sur le mois en cours, contre -12,7 en mars 2020, déjouant un consensus qui visait-30... c'est presque 2 fois pire que prévu.



Les mises en chantier de logements ont plongé de 22,3% (contre -15,6% attendu) en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis selon le Département du Commerce, à 1.216.000 en rythme annualisé, là où le consensus en attendait près de 1.320.000.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, n'a néanmoins reculé que de 6,8% en mars, s'établissant ainsi à 1.353.000, alors que les économistes anticipaient en moyenne un nombre de l'ordre de 1.300.000 (-14,6%).







