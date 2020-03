Devises : le $ réagit peu à la chute de l'indice de confiance

31/03/2020 | 20:39

Le Dollar a connu une poussée de fièvre à la mi-journée, se hissant jusque vers 1,0930/E au plus haut du jour, mais il nettement reperdu de l'altitude en fin de journée, alors que Wall Street rebasculait dans le rouge (-1%).



Le billet vert s'est alors replié de -0,8% sur ses plus hauts pour retrouver un soutien vers 1,1025/E.



Les variations face aux autre devises sont anecdotiques, il finit même la journée inchangé à la fois contre le Yen et la Livre ('cable') et gagne un peu de terrain face au Franc suisse (+0,65% à 0,9640).



Le Dollar avait commencé à reculer en intraday, avant même la publication de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board: il a chuté en mars vers 120,0 contre 132,6 en février... mais c'est 'moins pire que prévu' car les économistes l'anticipaient en baisse plus marquée vers 110.



Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 169,3 à 167,7 d'un mois sur l'autre, quand celui portant sur leurs attentes s'affiche à 88,2, contre 108,1 le mois précédent.



NB: Goldman Sachs vient de revoir fortement à la baisse sa prévision de contraction du PIB au 2ème trimestre, de -24 à -34% (le 'Qi' devrait se solder par -9% (au lieu de -6%, à cause des 15 derniers jours de ralentissement).

Bloomberg et UBS se montrent les plus optimistes avec 'seulement' -9 à -9,5% de recul du PIB au 'Q2'.

Le chiffre les plus attendu des cambistes -le NFP- tombera vendredi: les destructions d'emplois devraient atteindre un montant historique (-6 à -8 millions d'emplois ?) et le taux de chômage s'envoler vers les 10%.



