Devises : le $ rechute après le 'Covid-Bill', $ canadien +1,8%

25/03/2020 | 20:02

L'Euro se redresse de +0,8% vers 1,0875 face au Dollar, au lendemain de l'adoption du 'Covid Bill' de 2.000Mds$.



Les opérateurs cherchent désormais à évaluer la durée de la période de confinement aux Etats Unis car les risques de récession et les dégâts économiques vont progresser exponentiellement avec la durée du 'lockdown'.

Donald Trump s'interrogeait même sur le risque que le confinement lui-même provoque plus de morts que les affections pulmonaires causées par le coronavirus.



La FED et la BCE ont décidé de monétiser les dettes en mode 'no limit', donc elles agissent en symbiose, de façon coordonnées, l'Euro ne semble donc pas plus à risque que le billet vert (d'autant que la BCE achète également de la dette grecque désormais, ce qu'elle s'était interdit en 2010).



En Europe, 9 dirigeants réclament la création des 'coronabonds', un emprunt mutuel qui risque de rappeler le projet des Eurobonds au moment de la crise grecque et dont l'Allemagne n'avait pas voulu, refusant la mutualisation des risques avec des pays laxistes et refusant de s'appliqué l'orthodoxie prônée par Bruxelles.

Le gouvernement allemand indique par ailleurs un retour à 'la rigueur budgétaire' dès que la crise sera résolue.



Le Dollar a reculé par rapport aux principales devises par crainte que le gouvernement aille au-delà des 2.000Mds$ du plan adopté mardi soir: il perd également -0,9% face à la Livre à 1,1860 et chute carrément de -1,8% face au Dollar canadien (à 1,42) après avoir inscrit en début de semaine un record quasi historique.



