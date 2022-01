Devises : le $ rechute brutalement, malgré inflation US à 7%

Lourde correction sur le Dollar qui plonge de -0,65% : l'Euro refranchit symétriquement la résistance des 1,1375 pour se hisser vers 1,1440, niveau plus approché depuis le 12 novembre dernier.

Le billet vert chute également de -0,6% face au Yen, de -0,5% face à la Livre (à 1,3700) et de -1% face au Franc suisse (0,9130/$), la devise la plus recherché aujourd'hui.



Cette chute du Dollar semble n'avoir aucun rapport avec le rendement des T-Bonds US : ils se détendent de -3,5Pts à 1,7370%, tout comme nos OAT et les Bunds qui affichent -3Pts à 0,2620% et -0,0610%.



Le cambistes qui jouaient le Dollar à la hausse semblent pris à contrepied parce que le rythme de progression de l'indice consommation (CPI) décélère un peu, à +0,5% le mois dernier après avoir grimpé de 0,8% en novembre.



L'inflation affiche pourtant un score de +7%/an : même si c'est conforme au consensus, il s'agit du rythme le plus rapide depuis juin 1982, après un gain de 6,8% en novembre.



L'indice 'core' CPI (hors énergie et produits alimentaires) a en revanche accéléré de 0,6% sur un mois après une hausse de 0,5% en novembre, soit +5,5%/an contre +4,9% en novembre, le score le plus élevé depuis février 1991 (le consensus était de +5,4% en rythme annuel).





