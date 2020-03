Devises : le recul du $ face au Yen n'est pas rassurant

16/03/2020 | 19:55

Le Dollar recule nettement face à l'Euro (-0,45% vers 1,155) mais le mouvement de change le plus significatif se situe du côté de la paire $/Yen avec une hausse de +1,6% de la devise japonaise vers 106,2 (et de +1,1% face à l'Euro vers 118,5).

C'est synonyme d'un débouclement des 'carry trade' Yen/$, une attitude de défiance face aux perspectives de croissance aux US... d'autant plus qe le rendement des T-Bonds s'est évaporé en 10 jours (-50 puis -150Pts de base).



La BoJ a pourtant annoncé se préparer à prendre des mesures de soutien 'extraordinaires' (qui devraient affaiblir le Yen) mais les annonces de la FED semble beaucoup plus 'fortes'... et surtout concrètes.



la FED a réduit de -100Pts d'un coup (pour la 1ère fois de l'histoire) son taux directeur à 0,00/0,25% et se prépare à soutenir une vague d'endettement hyper-massive (elle annonce 700Mds$ de 'QE' mais c'est un montant susceptible d'être doublé ou quadruplé).

Car évidemment, il n'y a plus de place pour une baisse de taux, qui serait contre-productive sur l'épargne et les banques.



C'est légitime car il ne s'agit pas cette fois de secourir uniquement des banques accablées de créances douteuses, au seuil de l'insolvabilité, mais bien sauver le tissus économique -et les consommateurs sans lesquels tout s'arrêterait définitivement- et à prévenir des faillites par milliers d'entreprises parfaitement saines.



A noter également l'affaiblissement de la Livre Sterling qui reperd 0,4% contre Dollar et surtout l'Euro.



