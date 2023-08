Devises : le $ reperd tous ses gains de la semaine après NFP

Aujourd'hui à 20:08 Partager

Le rapport sur l'emploi US (NFP) et la soudaine détente des taux qui a suivi (le T-Bond se détend de -11,5Pt à 4,075% après avoir flirté avec 4,20% la veille) provoque un brusque affaiblissement du Dollar: le $-Index décroche de -0,7% vers 107,77, ce qui efface tous ses gains depuis le 27 juillet (jeudi dernier).

L'euro reprend symétriquement +0,8% à 1,1030$, le Yen +0,5%, la Livre +0,6% à 1,2780.



Le point d'orgue de la semaine, c'était la publication à 14h30 du rapport sur l'emploi attendu cet après-midi aux Etats-Unis: il est jugé rassurant dans la mesure ou il ne traduit pas de surchauffe du marché du travail.



Selon le NFP, l'économie américaine n'aura généré que 187.000 emplois non agricoles au mois de juillet, selon le Département du Travail (DoL), un nombre inférieur aux attentes du marché, à l'image de Jefferies qui en attendait 235.000.



Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 3,5% de la population active, le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6% pour le cinquième mois de suite, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en baisse, de 306.000 à 281.000 pour mai et de 209.000 à 185.000 pour juin, soit un solde de révision total de -49.000 pour ces deux mois.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.