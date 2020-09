Devises : le $ reprend 1,5% en 36H face à l'Euro

02/09/2020 | 20:07

Second séance de rebond du Dollar qui s'était brièvement enfoncé la veille jusque sous le seuil critique (plancher technique long terme) des 1,20/E (à 1,201.0/E)

La brutalité de la correction de l'Euro en quelques heures semble signer une 'intervention' des banques centrales, et en l'occurrence, celle qui avait intérêt à stopper le phénomène, c'était la BCE.



Les cambistes semblent avoir compris le message : la cassure des 1,200 n'aura pas lieu avant la réunion de la BCE le 10 septembre prochain.



L'Euro retombe de -0,6% vers 1,1840/ 1,1830 tandis que le billet vers gagne 0,25% face au Yen, 0,35% face au franc suisse et +0,45% face à la Livre Sterling... seul le Dollar canadien résiste à 1,3055.



Le Dollar avait déjà largement gagné du terrain avant la publication de l'enquête décevante d'ADP concernant l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, lequel n'aurait créé que +428.000 emplois en août, un chiffre inférieur de plus de moitié aux attentes (en moyenne +950.000 créations de postes dans le privé, les plus optimistes anticipant même +1,492 million)



Mais la déception sur l'emploi a été contrebalancée par une hausse de +6,4% des commandes à l'industrie aux États-Unis en juillet, un chiffre supérieur aux attentes (+6%), par ailleurs, le Département du Commerce indique que les commandes de biens durables ont augmenté de +11,4% au mois de juillet.



A noter également

Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.