Devises : le $ résiste bien aux propose alarmistes de Yellen

Aujourd'hui à 19:39

Le Dollar reprend quelques couleurs, le $-index grappille +0,3% vers 101,68.

L'euro a été la devise la plus faible : il recule de son côté de -0,4% vers 1,0955$, de -0,3% face au Yen.

Les autres paires ont peu varié, le 'cable' (Livre/$) est resté stable, le Franc Suisse glisse de -0,2% face au $ mais progresse d'autant face à l'Euro.

Le Dollar n'a pas pâti des propos alarmistes de Janet Yellen lundi concernant les risque de 'catastrophe' (perte de leadership du Dollar) si le plafond de la dette US n'est pas relevé d'ici le 1er juin, date au-delà de laquelle le pays se trouverait en défaut de paiement.

Le risque d'un scénario du 'shutdown' de type 2011 semble relativement faible et le président Biden a prévu de rencontrer aujourd'hui les Républicains, majoritaires à la Chambre des représentants.



Pour l'instant, aucun des deux camps n'a présenté de solution susceptible d'obtenir un soutien suffisant en vue de relever le plafond de la dette et d'éviter que le Trésor soit contraint de hiérarchiser ses paiements.



En France, le déficit commercial s'est nettement amélioré au premier trimestre pour s'établir à 29,8 milliards, essentiellement sous l'effet de la réduction de la facture énergétique, selon des statistiques publiées ce matin par la Direction générale des douanes.

Avec une contraction de 11,9 milliards d'euros (à -8,4MdsE), il s'agit d'une amélioration 'record', la plus importante depuis au moins l'an 2000, soulignent les Douanes.



Aucun indicateur économique important ne figurait à l'agenda du jour sur le reste de l'Europe comme aux Etats-Unis en attendant la parution, jeudi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis.







