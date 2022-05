Devises : le $ reste au zénith, soutenu par T-Bonds proche 3%

Nouvelle culmination annuelle du 'Dollar Index' qui prend +0,6% et retrace les 103,7, soit le zénith de début janvier 2017.

L'indice s'est maintenu au-dessus des 102,9, l'ex-top du 20 mars 2020.



Le Dollar progresse notamment face à la Livre (-0,65% à 1,249$), le Franc suisse recule (-0,3% à 0,9780) et l'Euro aligne une 7ème séance de baisse sur 8 consécutives avec -0,3% vers 1,0510 (-2% sur l'intervalle).



L'Euro accuse -7,5% de repli depuis le 1er janvier mais pas de nouveau plancher annuel face à un billet vert au plus haut : le prochain palier de soutien se dessine vers 1,0350.



La hausse de rendement des OAT (+4Pts à 1,489%) et +2,5Pts sur les Bunds à 0,963% n'a pas fait le poids face à la flambée des T-Bonds US qui affichent +10Pts à 2,985%.

Une tension qui s'explique par l'anticipation d'une hausse de 50Pts de base du taux directeur mercredi et qui devrait être suivie de 2 tours de vis supplémentaires de 50Pts mi juin puis fin juillet.



Les cambistes dans ces conditions n'ont pas tenu compte non plus du ralentissement de la croissance de l'activité du secteur manufacturier US au mois d'avril, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés ce lundi.

Il s'est établi à 55,4 le mois dernier (consensus 57,6), un plus bas depuis quasiment deux ans, contre 57,1 en mars, soit un repli de 1,7 point.



Il s'agit d'une surprise puisque les indices régionaux ne signalaient jusqu'ici aucun fléchissement du secteur industriel, malgré le récent renchérissement des coûts de production.



Le sous-indice lié à l'emploi a chuté à 50,9, contre 56,3 en mars, tandis que celui des nouvelles commandes s'est légèrement tassé à 53,5 contre 53,8 le mois précédent.

Seule consolation, la composante des prix acquittés a reculé à 84,6 contre 87,1 au mois de mars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.