Devises : le $ reste robuste malgré nette baisse de rendement

Le Dollar affiche des performances contrastées face aux principales devises, et pas de tendance claire en ce début de semaine.



Il recule marginalement face au Yen et face au franc suisse (-0,35%) à 109,2 et 91,2E respectivement mais progresse face à l'Euro (+0,1% à 1,1775), malgré la nette détente des taux longs US vers 1,560% (-4Pts): il revient à 0,5% de ses meilleurs niveaux du mois d'août, malgré la lourde chute de la confiance des consommateurs américains vendredi et celle de l'indice Empire State qui dévisse de plus de 25Pts, de 43 vers 18,3.

L'activité manufacturière dans la région de New York décélère donc fortement en août.

Pour rappel, c'est la barre de zéro qui marque la limite entre contraction et expansion des conditions d'activité manufacturière : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



Les chiffres des ventes de détail, de production industrielle et de construction résidentielle américaines, puis les indicateurs avancés du Conference Board, sont attendus ces prochains jours.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'estimation rapide de la croissance dans la zone euro pour le deuxième trimestre, mardi, puis aux dernières données d'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, mercredi.

Le Dollar grappille également +0,2% face à la Livre Sterling vers 1,3835.



