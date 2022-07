Devises : le $ revient au sommet, Euro et Livrent décrochent

L'Euro entame le 3ème trimestre 2022 par un retour au contact de ses planchers annuels face au Dollar: rechute de -1% vers 1,03680 puis petit sursaut sans conviction vers 1,04.

Le Dollar Index avec +0,7% renoue symétriquement avec son zénith annuel vers 105,5 (le billet vert bondit de +1% face à la Livre et passe la barre technique et psychologique des 1,2000 (1,1976).



La monnaie unique semble de son côté victime d'une spectaculaire décrue des rendements avec -15Pts sur nos OAT à 1,803% (-38Pts en 72H), -13Pts sur les Bunds à 1,2360% (1,163% au plus bas, -45Pts en 72H), les BTP italiens et les 'Bonos' se détendent de -20Pts vers 3,1920% et 2,462% respectivement.



Eurostat a pourtant divulgué une inflation grimpant de +8,1% vers 8,6% en juin mais les cambistes semblent faire le pari que ce sera le sommet de la courbe, les prix refluant à mesure que les anticipations de récession reprendront le dessus, scénario rendu crédible par la correction qui frappe le compartiment des métaux industriels avec -4% sur le cuivre et le platine, -5% sur l'argent... ce qui couronne une décrue moyenne de -25% en 1 mois.



Le Dollar a échappé au ralentissement conjoncturel confirmé par l'indice ISM manufacturier américain : il était attendu en net repli sur le mois écoulé et ressort à 53,4 contre 54,5 attendu (après 56,1 en mai, c'est un nouveau plus bas depuis juin 2020).

Les dépenses de construction reculent de -0,1% alors qu'elles étaient attendues en hausse de +0,4%.

Le tableau est 100% cohérent avec le lourd recul de 'indice 'PMI' de S&P Global, retombé, à 52,7 contre 57,0 en mai, retrouvant ainsi son niveau le plus bas depuis juillet 2020.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.