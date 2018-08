Devises : le risque turc plombe la monnaie unique

10/08/2018 | 11:56

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne chutait à son plus bas niveau en plus d'un an face au billet vert américain en raison du risque turc. Ce midi, l'euro, déjà en baisse de 0,71% la veille, perd de nouveau 0,51% à 1,1469 dollar. Il cède 1% sur huit jours glissants.



Par ailleurs, la principale monnaie du Vieux Continent perd 0,66% contre le yen à 127,19, 0,43% contre le franc suisse à 1,1405, et reste quasi-inchangée contre le sterling.



Rien ne va plus en Turquie, grand pays limitrophe de l'Union européenne : la livre turque continue de dégringoler (- 6% ce matin, - 17% depuis début août) au point d'atteindre des plus bas historiques, à plus de six livres le dollar.



'Cette nouvelle chute survient au lendemain d'une rencontre à Washington entre le numéro deux de la diplomatie américaine John Sullivan et le vice-ministre turc des Affaires étrangères Sedat Önal qui n'a débouché sur aucun signe d'avancée en vue d'apaiser les tensions' entre les deux pays, commentent les spécialistes d'Aurel BGC.



L'euro souffre par ricochet des déboires de cette économie voisine 'en raison d'inquiétudes sur l'exposition et les activités locales de certaines grandes banques européennes', indique-t-on ce matin chez WisdomTree. En effet, le Financial Times rapporte que la BCE s'inquiéterait de l'exposition turque d'établissements comme BBVA, Unicredit et BNP Paribas.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les cambistes guetteront principalement l'indice des prix à la consommation (IPC) de juillet. 'Le consensus de marché table sur une hausse de 0,2% sur un mois de l'IPC et de l'IPC Core (ou sous-jacent). Il s'agit du 33ème mois consécutif que la prévision de marché est à 0,2%. Si ce niveau est effectivement atteint, cela devrait permettre de conserver l'inflation sous-jacente à 2,3% sur un an', commentent ce matin les analystes de Saxo Banque.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.