Devises : le $ s'affaiblit, Janet Yellen au Trésor = taux bas

Le Dollar se replie de -0,4% face à l'Euro vers 1,1890 et de -0,25% face à la Livre (vers 1,3355, malgré l'avertissement de la BoE sur les dégâts que pourrait cause un hard Brexit).

Le repli le plus marqué se matérialise face au Dollar canadien qui reprend +0,6% vers 1,30.

Le Dollar perd du terrain malgré une hausse de +3Pts du rendement des T-Bonds vers 0,885% mais les marchés parient que les taux longs US reflueront avec l'action de Janet Yellen à la tête du Trésor US (l'ex-patronne de la FED est une 'colombe monétaire' qui connait très bien les mécanises permettant de maintenir les taux bas en période de croissance, laquelle devrait faire son retour en 2021).



Le Président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, est satisfait de la façon dont le programme d'achats d'actifs obligataires de la FED fonctionne.



Il déclare également qu'une fois la transition politique achevée (le 20 janvier), les programmes annulés par Steven Mnuchin jeudi dernier pourront être réactivés.

Mais la politique fiscale (les plans de relance) lui semble être le meilleur outil actuellement, de préférence au soutien monétaire de la FED.



Les chiffres US du jour semblent un peu contradictoires mais n'ont pas eu de gros retentissement sur le billet vert: la confiance des ménages recule nettement (de -5,3Pts à 96,1, contre 101,4) mais le baromètre des prix immobiliers 'Case-Shiller/CoreLogic' qui évalue le marché du logement dans 20 grandes métropoles américaines s'envole de +6,6% en octobre, en nette hausse par rapport aux +5,3% observés au mois de septembre (le consensus anticipait une quasi-stagnation à 5,4%).



L'indice 'large' de Case-Shiller qui couvre l'ensemble du pays dévoile une flambée de +7% des prix des logements : c'est le gain sur 12 mois le plus rapide depuis 2014.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.