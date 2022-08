Devises : le $ s'affaiblit à la marge,l'Euro n'en profite pas

L'Euro s'est brièvement ressaisi jusqu'à la mi-journée ce jeudi : il renouait avec la parité face au Dollar après quelques chiffres un peu meilleurs que prévus publiés ce matin.



Dans l'Hexagone, l'indice du climat des affaires en France est ressorti stable en août, à en croire l'indicateur synthétique, calculé par l'Insee (enquête auprès des chefs d'entreprise), indice qui se maintient à 103 et reste donc au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



En Allemagne, le climat des affaires s'est moins dégradé que prévu au mois d'août, mais l'ambiance reste clairement au pessimisme, selon l'enquête mensuelle de l'Ifo publiée ce jeudi.

L'institut d'études économiques indique que son indice a reculé à 88,5 points ce mois-ci, après 88,7 points en juillet, alors que les économistes et analystes prévoyaient une baisse plus marquée à 86,8.



Mais le rebond de l'Euro n'a pas 'tenu' et une rechute vers 0,9960 (le score de la veille) s'est enclenchée après la publication de chiffres US eux aussi au-dessus des attentes.



Le Dollar Index (-0,2% vers 108,5) ne parvient pas à transformer l'essai et il se replie du fait du recul face à la Livre et au Franc suisse (-0,3%) puis face au yen (-0,5%).



Les chiffres US du jour sont plutôt rassurants : le PIB réel des Etats-Unis a diminué de 0,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Commerce qui s'avère plus optimiste que la première puisqu'une contraction de -0,9% avait été publiée initialement (le volumes des exportations US aurait été sous-estimé).



Par ailleurs, l'indice des prix PCE a été confirmé en hausse de 7,1%, comme au trimestre précédent. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice a augmenté de 4,4%, comparativement à une hausse de 5,2% au premier trimestre.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement diminué la semaine du 15 août aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 243 000, contre 245 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.

En revanche, la moyenne mobile sur quatre semaines - qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail - ressort en légère hausse, à 247 000, contre 245 500 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.





