Devises : le $ s'effrite de 0,25% sauf face au Yuan (PBOC))

Le Dollar entame la semaine (et oui, la veille, le FOREX a tourné au ralenti et complètement stagné alors que les opérateurs américains étaient en congé) sur une consolidation assez sensible de -0,3% face à l'Euro, qui progresse vers 1,0810.



Le Dollar Index recule de -0,25% vers 104,05: il retombe sous les 104,15 du fait de son recul face à l'Euro, face à la Livre (-0,25%) et plus marginalement face au Yen et au Franc suisse (-0,1%).

Le Dollar ne gagne du terrain que face au Yuan : +0,1% vers 7,192.



Côté chiffres aux Etats Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board ressort en repli de -0,4% (22ème mois de repli consécutif) mais c'est 'moins pire que prévu', avec 6 secteurs d'activité sur 11 sur une trajectoire positive.



En conséquence, le Conference Board dit ne plus prévoir de récession aux Etats-Unis cette année, mais prévient anticiper un ralentissement de la croissance à des niveaux proches de zéro sur les deuxième et troisième trimestres.



Côté Europe, le secteur de la construction a rebondi de +0,8% en séquentiel et à +1,9% en rythme annuel dans la zone euro en décembre, après deux mois consécutifs de contraction, selon Eurostat (l'office statistique de l'Union européenne).

Mais les analystes de Capital Economics disent s'attendre à un accès de faiblesse du secteur du bâtiment cette année, après les plus hauts atteints au printemps dernier.

'Nous nous attendons à ce que la construction reparte à la baisse en 2024, essentiellement du fait de la piètre performance de l'Allemagne', souligne le bureau de recherche économique basé à Londres.



La parité Yuan/Dollar a peu varié ce mardi en dépit de l'annonce par la PBOC d'une baisse de 25 points de base du taux préférentiel de prêt à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires.



Pékin espère que cette réduction plus marquée que prévu permette de vivifier le marché du crédit et le marché immobilier, réduire les coûts financiers des entreprises et des particuliers, et contribuer à la reprise économique.







