Devises : le $ s'effrite, le Yen subit un accès de faiblesse

25/08/2020 | 19:51

A 48H du symposium des banquiers centraux (mais décentralisé et virtualisé pour cause de Covid-19) de jackson Hole, le Dollar reprend sa glissade contre la plupart des devises.



Jerome Powell a en effet promis de faire des 'annonces importantes' relatives à une remise à plat des outils et du mode de communication de la FED.

Il pourrait notamment présenter une nouvelle doctrine concernant l'inflation qui pourrait déborder largement le cadre de l'objectif des 2% sans déclencher de riposte monétaire (hausse de taux).



Cela signifie qu'une hausse de la rémunération du Dollar n'est pas pour demain : c'était une quasi certitude pour les maturités courtes, cela pourrait devenir aussi vrai pour les maturités longues, et en particulier celle qui sert de référence à Wall street, le '10 ans'.



Le rendement des T-Bonds s'est pourtant redressé ce mardi, de +5Pts... mais on observe exactement le même écart en zone Euro pour des dettes 'coeur' (Bund, OAT, 10 ans néerlandais).

Le Dollar cède -0,25% face à l'euro vers 1,1815, -0,5% face à la Livre à 1,313%, -0,2% face au Dollar canadien à 1,32.



Il ne gagne du terrain que face au Yen, +0,45% à 106,40... un Yen affaibli de -0,65% face à l'euro, car le rendement du Yen (à 10 ans) est lui, figé dans le marbre entre 0,00% et 0,2%.



Le Dollar n'a pas souffert de la grosse déception causée par l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board.

Il s'inscrit en baisse ce mois-ci, à 84,8 contre 91,7, alors que les économistes l'anticipaient en hausse vers 93.



Les cambistes semblent faire la balance avec les ventes de logements neufs qui bondissent de +13,9% (à 901.000 en rythme annuel) contre +1,4% attendu (+785.000 en rythme annuel).

Le prix médian des maisons ressort à 330.000$, soit une solide progression de +6,5% sur 12 mois.









