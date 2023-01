Devises : le $ s'enfonce sous 1,0710E, le $ Index sous 103,7

Séance charnière sur le FOREX avec un Dollar-Index (-0,7%) qui enfonce un plancher de 7 mois, à 103,1 et qui semble se diriger vers un nouveau support visible vers 101,5/101,7.



Le Dollar perd 1% face à l'Euro à 1,0750 (un plus bas de 7 mois et demi également, il retrouve ses niveaux planchers d'avril 2020 et perd 0,4% depuis le 1er janvier), -0,8% face à la Livre et le Franc suisse (qui tient bon malgré les 132Mds de pertes annoncées pour 2022 sur son portefeuille d'actif par la BNS).



Le billet est affaibli par des taux longs US qui se détendent de -5Pts sur les T-Bonds US (vers 3,521%) alors que l'optimisme de Wall Street devient auto-réalisateur et alimente des spéculation sur une FED plus souple qu'elle ne l'annonce sur les taux (elle exclut pour l'instant tout assouplissement monétaire en 2023, mais les investisseurs pensent qu'elle changera d'avis).



La journée a été ponctuée par quelques chiffres : en Allemagne, la production industrielle a légèrement rebondi de 0,2% d'un mois sur l'autre en novembre, tirée par les biens de consommation après sa baisse de 0,4% enregistrée en octobre, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



En Europe, l'indice 'Sentix' du moral des milieux d'affaires remonte de -21 à -17 alors que les prix de l'énergie s'assagissent.



Une certaine fébrilité sur le FOREX pourrait émerger dans les prochains jours, jusqu'au grand rendez-vous de la semaine côté américain, c'est-à-dire les statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) publiées ce jeudi.



L'optimisme prévaut puisque les investisseurs espèrent un nouveau ralentissement de l'inflation à 6,6% aux Etats-Unis, après un ralentissement à 7,1% au mois de novembre, son plus bas niveau en presque un an... ce qui ferait encore reculer le $ en réduisant les anticipations de taux maximum.

NB : l'Euro avait inscrit un petit sommet fin mai vers 1,0780$...



