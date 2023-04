Devises : le $ s'épargne un décrochage après planchers jeudi

Le Dollar se reprend un peu après le plancher annuel testé la veille : le $-Index reprend +0,6% à 101,65, l'Euro recule symétriquement de -0,5% à 1,0985, la Livre et le Yen de -0,9% à 1,241 et 133,75 respectivement.

Le rebond s'était amorcé avant même la parution de l'indice de confiance du consommateur américain qui s'est améliorée plus que prévu au mois d'avril.



Selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, le baromètre est remonté à 63,5 ce mois-ci, après 62 en mars, alors que les analystes l'attendaient autour de 62,7.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, attribue ce redressement à la remontée du moral des foyers à faibles revenus, qui a plus que compensé le repli de celui des ménages les plus aisés.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est ressortie à 68,6, contre 66,3 au mois de mars, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est lui aussi amélioré, à 60,3 contre 59,2 le mois passé, malgré une dégradation des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, envisagée à 4,6% contre 3,6% le mois précédent, les consommateurs s'attendant à ce que les tensions inflationnistes persistent pendant encore un certain temps.

Les ventes de détail aux Etats-Unis ont diminué davantage que prévu par les économistes en mars, chutant de 1% en rythme séquentiel après un repli de 0,2% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,4%), selon le Département du Commerce.



La production industrielle américaine a augmenté de 0,4% le mois dernier après une hausse de 0,2% en février, selon la Réserve fédérale, une évolution à peu près conforme aux attentes des économistes.



Dans le détail, la production manufacturière et celle des activités extractives se sont tassées de 0,5%, alors que celle des 'utilities' a bondi de 8,4% sur des conditions météorologiques plus habituelles ayant stimulé la demande de chauffage.

La production se montre supérieure de 0,5% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 79,8%, niveau supérieur de 0,1 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à 10 an remonte de +6Pts vers 3,5110%.



Les investisseurs avaient pu prendre connaissance ce matin de l'évolution des prix à la consommation en France. Sur un an, ils ont augmenté de 5,7% en mars 2023, marquant ainsi un ralentissement après +6,3% en février, selon l'Insee qui a ainsi révisé à la hausse de 0,1 point son estimation provisoire pour le mois de mars.







