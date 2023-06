Devises : le $ se raffermit après le NFP mais semaine 'flat'

Le Dollar profite doublement du vote de l'extension du plafond de la dettes US et de chiffres de l'emploi qui demeurent très vigoureux aux Etats Unis.



Symétriquement, les signaux de ralentissement se multiplient en Europe : la production industrielle française recule de -0,8% en avril.



Le Dollar Index reprend 0,35% à 103,95, bénéficiant du recul de -0,7% du Yen et de -0,5% de la Livre.

Le billet vert se renforce de +0,4% vers 1,0715 face à l'euro, ce qui le ramène à son niveau de vendredi dernier (une semaine pour rien).



Le point d'orgue du jour et de la semaine, c'était le 'NFP': l'économie américaine a généré pas moins de +339.000 emplois non agricoles au mois de mai, selon le Département du Travail (et le BLS), un nombre supérieur de +100.000 aux attentes du marché (à l'image de Jefferies qui tablait sur 230.000).



'Des gains d'emplois ont été observés dans les services professionnels et aux entreprises, l'administration, les soins de santé, la construction, le transport et le stockage, ainsi que l'assistance sociale', précise le DoL.



La résilience du marché de l'emploi US pouvait indisposer la FED mais elle peut se focaliser sur le net rebond du taux de chômage qui s'est accru de 0,3 point à 3,7% de la population active.

Le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6%, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,3%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en fortes hausses, de 165.000 à 217.000 pour mars et de 253.000 à 294.000 pour avril, soit un solde de révision total de +93.000 pour ces deux mois.



