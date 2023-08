Devises : le $ se raffermit nettement, la Livre turque bondit

Aujourd'hui à 19:44 Partager

Pas de chiffres à se mettre sous la dent (le chômage hebdo aux Etats Unis est passé inaperçu) ce jeudi, mais de la matière à réflexion puisque les 'BRICS' décident d'élargir leur périmètre à 6 pays que sont l'Argentine, l'Arabie Saoudite, L'Iran, les Emirats Arabes Unis, l'Egypte et l'Ethiopie.

Ces nouveaux membres ont pour point commun d'avoir récemment renforcé leurs liens avec la Chine (Argentine, Arabie, Iran, EAU) ou la Russie (Egypte, Ethiopie).

Autant de pays qui vont s'entendre pour commercer entre eux dans leurs devises respectives, en contournant autant que possible le Dollar.

Cela va se mettre en place doucement... mais inexorablement.



Les cambistes sont restés l'arme au pied dans l'attente des interventions de banquiers centraux -et de Jerome Powell en particulier- depuis Jackson Hole.



Un des ses bras droits, James Harker ne serait pas impressionné de voir la FED relever son taux directeur mi-septembre mais la plupart de ses collègues semblent pencher pour un statu quo.

Il lui est difficile d'évaluer dans quelle mesure le ralentissement en Chine va affecter l'activité aux Etats Unis... il s'attend à une remontée du taux de chômage vers 4,00% d'ici fin 2023.

Le billet vert a accru son avance au fil des heures et il gagne ce soir 0,4% face aux principales devises : le $-Index grimpe vers 103,8.

Le Dollar prend 0,4% face à l'Euro (à 108,15), +0,7% face au Yen et au Franc suisse,, +0,85% face à la Livre.



Il plonge en revanche de -6% face à la Livre turque : la banque centrale a décidé d'un nouveau tour de vis spectaculaire de +750Pts de base, de 17,5 vers 25%, illustrant un effort inhabituel d'Ankara pour reprendre la main sur l'inflation qui flambe depuis 3 ans (les salaires ont dû être augmentés de +200%).





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.