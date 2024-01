Devises : le $ se redresse de +0,8%, meilleur niveau en 2024

Le Dollar se redresse nettement ce mardi : le $-Index grimpe de +0,8% vers 103,4, ressortant par le haut du corridor 102,1/102,7 au sein duquel il stagnait depuis le 3 janvier: il retrouve ses meilleurs niveaux depuis mi-décembre.



Le billet vert bondit de +1% face au Yen (vers 147,25), de +0,7% face au Franc suisse, de +0,8% face à la Livre Sterling et d'autant face à l'Euro qui recule vers 1,0865.



Le billet vert est soutenu par la soudaine hausse du rendement des bons du Trésor américain à dix ans : +12,7Pts de base vers 4,0770% malgré le mauvais indice 'Empire State'.

Clairement, le doute ressurgit concernant l'imminence d'une baisse de taux de la FED dès la 2ème décade de mars : le consensus qui était de plus de 2 tiers avant ce long weekend (lundi était férié) commence à se lézarder.

La meilleure preuve en est que le mauvais chiffre du jour n'a aucun moment stoppé la dégradation des bons du Trésor US, le '2 ans' voyant son rendement bondir de +11Pts de 4,138 vers 4,248%, renouant avec son niveau de fin 2023.



Le '30 ans' bondit de +10Pts vers 4,312%, contre 3,945% le 27/12, soit +37Pts en 15 jours.



Pourtant, l'activité manufacturière 'Empire State' dans la région de New York a continué de fortement se contracter en janvier, passant de -14,5 à -43,7, soit un plus bas depuis mai 2020.

Quelle douche froide : les économistes prévoyaient au contraire une remontée de cet indicateur autour de -5.

Le sous-indice des nouvelles commandes s'est dégradé pour atteindre -49,4, contre -11,3 en décembre, tandis que la composante mesurant le nombre d'heures travaillées s'est détériorée à -6,1, contre -2,4 en décembre, mettant en évidence un fléchissement du marché de l'emploi.



En Europe, l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands bénéficie d'une légère augmentation de +2,4Pts à 15,2 points, par rapport à décembre 2023... mais l'Allemagne continue de subir des blocages d'autoroutes et dans les centres-villes (agriculteurs et camionneurs opposés à la suppression des ristournes sur les carburants).







