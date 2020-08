Devises : le $ se redresse enfin après double-test de 1,190/E

07/08/2020 | 19:55

Le Dollar va peut-être enfin amorcer une remontée après un double échec sous 1,190/E les 5 et 6 août.



Il a repris jusqu'à +1% ce vendredi et testé 1,1755/E avant de s'équilibrer vers 1,1775 (+0,8%).

Même écart face à la Livre, +0,65% face au $ canadien (à 1.3390) au lendemain de l'imposition d'une taxe de 10% sur la l'aluminium canadien.



Le billet a pu être soutenu par le rapport NFP sur les créations d'emplois US du mois de juillet qui s'avère 'meilleur que prévu' (ils le sont tous depuis avril) avec 1.763 millions de créations d'emplois, contre 1.5 million anticipé en moyenne.



Cela représente une division par plus de 3 par rapport aux 4.791 millions d'emplois (révisé en baisse de 4.8 millions, un écart marginal) du mois de juin. Les chiffres de mai sont révisés en légère hausse, de 2,699 à 2,725 millions.



Le taux de chômage a reculé de vers 10.2%, contre 11,1% en juin et 10.6% anticipé (à comparer à un pic de 14,7% en avril).



Le dernier chiffre de la semaine est paru à 16H: les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont diminué au mois de juin, ce qui signifie que les entreprises ont poursuivi leur mouvement de déstockage, selon des statistiques parues vendredi.



Le Département du Commerce a fait état d'un recul de 1,4% des stocks de grossistes. Les stocks du mois de mai ont en outre été révisés pour faire apparaître une diminution de 1,2% (le consensus tablait sur une baisse de 2%).



Avec la remontée du billet vert, l'or consolide de -1,5% vers 2.024$/Oz.



L'Euro n'avait pas vraiment de raison de corriger face au Dollar la production industrielle en France continue de se redresser dans l'industrie manufacturière (+14,4% après +22,2% en mai), comme dans l'ensemble de l'industrie (+12,7% après +19,9% en mai), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Le déficit commercial de la France s'établit à 20,4 milliards d'euros sur le deuxième trimestre 2020 (dont -7,96MdsE au mois de juin), se creusant ainsi de 6,9 milliards par rapport au trimestre précédent, un chiffre conforme aux attentes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.