Devises : le $ se redresse, la Livre chute après le CPI UK

Le Dollar se refait une santé ce mercredi avec un gain de +0,5% (le Dollar Index remonte à 100,50) : l'Euro se replie d'autant, légèrement en dessous des 1,12000.

Le plus gros écart à la baisse échoit à la Livre Sterling après la publication d'une inflation qui recule de 8,7% vers 7,9%, d'où une embellie de -22Pts de base vers 4,26%: la rémunération de la Livre chute de -40Pts en une semaine (dont plus de 50% depuis ce midi).



L'Euro a peu réagi à la modération de la hausse des prix à la consommation en Europe: ils ont ralenti à +5,5% sur un an en juin, principalement sous l'effet des prix de l'énergie, selon les données définitives publiées mercredi par Eurostat, qui confirme une première estimation.



Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport au mois de mai, qui avait vu l'indice des prix à la consommation grimper de 6,1%, et par rapport à juin 2022, qui avait vu les prix flamber de 8,6%.

Hors énergie, l'indice ressort toutefois en hausse de 6,9% sur un an : ce sous-indice démontre que les prix ne reculent pas de manière uniforme, d'où la légère remontée observée à partir de 10H45.



Les T-Bonds qui sont longtemps restés stables autour de 3,7850% avant de se détendre -à contre courant de l'Europe- de -2Pts vers 3,765%: la remontée du Dollar ne semble donc pas découler d'un différentiel de taux.



Le 'chiffre du jour' concernait les permis de construire et les mises en chantier aux Etats-Unis: le Département du Commerce fait état d'une chute de 8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin, à 1.434.000 en rythme annualisé, un niveau globalement inférieur aux attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire ont diminué de 3,7% à 1.440.000 en rythme annualisé le mois dernier, un niveau lui aussi en dessous du consensus de marché.







