Devises : le $ se redresse, la Livre victime de désaccords/UE

03/02/2020 | 20:01

Le 'fait du jour' sur le FOREX (marché des changes) demeurera sans aucun doute la chute de -1,4% de la livre sterling face au Dollar.

La devise britannique lâche également -1,05% face à l'Euro (sous 84,9) : le Dollar a fait preuve de fermeté contre toutes les devise (+0,4% à 1,1045/E) grâce à un très bon 'ISM' manufacturier de janvier.



La Livre a été victime d'une escalade des tensions entre Boris Johnson et Michel Barnier, ce qui a totalement occulté le soutien dont elle bénéficiait suite au maintien inattendu du taux d'intérêt directeur de la Banque d'Angleterre la semaine dernière a soutenu.



Le ton s'est durci ce lundi entre Boris Johnson et le négociateur européen Michel Barnier.



Ce dernier a indiqué vouloir proposer un accord commercial 'très ambitieux' mais a également prévenu que l'UE n'accepterait pas de voir émerger à sa porte une économie dérégulée qui profiterait 'd'avantages concurrentiels déloyaux'.

Boris Johnson a affirmé qu'il s'opposait à la prolongation à l'identique des règles fixées jusqu'à présent par l'UE : il va falloir renégocier les relations commerciales et douanières avec l'UE.

Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.