Devises : le $ se redresse nettement, le Franc suisse dévisse

Le Dollar s'est refait une santé ce 20 juillet, avec une progression résolue du Dollar Index : +0,65% vers 100,95.

L'euro se replie symétriquement de -0,7% vers 1,1118 alors que le climat des affaires en France stagne sur le seuil des 100 en 'global' et 102 dans les 'service'.

Le Dollar s'est montré particulièrement vigoureux face au Franc suisse (+1,1% à 86,75) qui perd également 0,35% face à l'euro vers 0,9650.

La Livre lâche 0,65% et le Yen 0,6% face au Dollar... ce qui semble trahir une incertitude sur l'arrêt du cycle de hausse de taux de la FED mercredi prochain (c'était jugé sur et certain lundi, le consensus se lézarde).



La hausse du Dollar s'explique en effet difficilement par les statistiques économiques du jour.

Celles du chômage en 'hebdo' sont cependant toujours surprenantes: les inscriptions aux allocations chômage sont en recul de -9.000, malgré une baisse des offres d'emploi.

Toujours pas de faiblesse du marché du travail, bien au contraire.



Le tableau semble un peu moins idyllique avec l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer la tendance générale de l'économie américaine pour les mois à venir: il a de nouveau reculé au mois de juin (-0,7% à 106,1) notamment sous l'effet de la dégradation du moral des consommateurs.



Au vu du niveau élevé de l'inflation, du resserrement de la politique monétaire et des conditions de crédit et de la réduction des dépenses gouvernementales, le ConfBoard dit pronostiquer une récession au 3ème trimestre.

Les indicateurs de l'activité générale et des entrées de commandes de l'enquête sont restés négatifs. De plus, l'indice des expéditions a diminué et est devenu négatif; l'indice de l'emploi suggère une main-d'oeuvre globalement stable.

L'indice de la Fed de Philadelphie: le 'Philly Fed' est passé de -13,7 le mois dernier à -13,5 en juillet, soit sa 11e lecture négative consécutive, et alors que le consensus espérait une remontée un peu plus franche.



Enfin, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 3,3% le mois dernier par rapport à mai, à 4,16 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 410.200 dollars, son deuxième niveau le plus élevé depuis janvier 1999, et le stock de maisons existantes invendues s'est maintenu à 1,08 million à fin juin, soit 3,1 mois au rythme d'écoulement actuel.





